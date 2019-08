بلماضي وصلاح في مقدمة المرشحين لجوائز “THE BEST”

تزينت جوائز “ذا بيست” لأفضل لاعبي ومدربي كرة القدم حول العالم باسمين عربيين بعدما اختار الفيفا الجزائري جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء إضافة إلى المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قائمة المدربين واللاعبين والتي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم .

بلماضي بين الأفضل

وكان المدرب جمال بلماضي قد لعب دوراً هاماً في تتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالملاعب المصرية في التتويج الثاني بتاريخ الكرة الجزائرية في الكان.

كما ضمت قائمة المدربين الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2007، والمدرب الإسباني بيب غوارديولا والذي نال كل الألقاب المحلية الممكنة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، كما جاء في القائمة وصيف أبطال أوروبا المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتيسبير، ومدرب المنتخب البرازيلي المتوج بكوبا أميركا الماضية التي احتضنتها البرازيل، في حين جاء اسم الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب البيرو بعد وصوله إلى نهائي كوبا أميركا ومدرب فريق ريفربليت مارسيلو غاياردو المتوج بكأس ليبرتادورس في الموسم الماضي.

صلاح يزين القائمة

شهدت قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا توجها من الدوري الإنجليزي الممتاز بتواجد أربعة لاعبين في حين ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من الدوري الإسباني فيما اقتصر الدوري الإيطالي بتواجد لاعبين من فريق يوفنتوس ولاعب فقط من الدوري الفرنسي .

أبرز الأسماء الحاضرة حضور الثنائي المعتاد في قائمة الـ10 لاعبين وهم البرتغالي كرستيانو رونالدو إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين كان تواجد هولندا بالثلاثي فيرجل فان دايك أفضل لاعب في البريمرليغ إضافة إلى المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس الإيطالي المدافع ماتياس دي ليخت والمنضم إلى برشلونة لاعب الوسط فرينكي دي يونغ .

أما المصري محمد صلاح فجاء تواجده للمرة الثانية على التوالي بقائمة “ذا بيست” بعد حصده لقب هداف الدوري الإنجليزي مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ، ورغم عدم أدائه اللافت مع المنتخب المصري في أمم أفريقيا إلا أن الفيفا كرمت صلاح بالظهور في حفل الفيفا السنوي ومساهمته بشكل مباشر بتتويج الريدز بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخ النادي .

الغائبون الأبرز

ويعتبر غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر هو أكبر المفاجآت ضمن الأسماء المطروحة بعدما ساهم بشكل كبير بتتويج فريقه ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده بكوبا أميركا الأخيرة باعتباره الحارس الأفضل في البريمرليغ، كما لم يتواجد البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بين اللاعبين العشرة رغم حصده كل الألقاب الممكنة في إنجلترا والمساهمة مع البرتغال في حصد النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية .

وتضم القائمة الأولية 10 مرشحين بحسب الموقع الرسمي للفيفا، بناء على إنجازات كل لاعب منهم خلال الفترة من الـ16 يوليو 2018 حتى 19 يوليو 2019 .

طريقة الاختيار

وتعد طريقة اختيار الفائز بجائزة الأفضل في العام من قبل الفيفا عن طريق التصويت من خلال أربع طرق تقسم بنسبة 25% بين اختيارات الجمهور عبر موقع الفيفا الرسمي، إضافة إلى مدربي منتخبات العالم وقادة المنتخبات واختيارات الصحفيين من كل دول العالم، حيث يتحصل الفائز وصاحب المركز الأول على 5 نقاط مقابل 3 نقاط للمركز الثاني فيما يتحصل صاحب المرتبة الثالثة على نقطة وحيدة، حيث ستتقلص القائمة إلى 3 لاعبين في وقت لاحق قبل مرحلة الإعلان الرسمية لأفضل لاعب في العام .

وسيتم الإعلان عن المتوجين بجائزة “ذا بيست” خلال الحفل الذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل، بعد إقامتها العامين الماضيين في العاصمة البريطانية لندن .

وكان اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قد حصد آخر جائزة في العام الماضي بعدما فاز بالجائزة عام 2018 بعد تفوقه على البرتغالي كرستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

