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الفيفا يوافق على زيادة عدد منتخبات مونديال السيدات

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات من أربعة وعشرين منتخباً إلى اثنين وثلاثين منتخباً اعتباراً من النسخة المقبلة في عام ألفين وثلاثة وعشرين.

وأقر مجلس الفيفا بالإجماع على زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة لمونديال ألفين وثلاثة وعشرين وهو بصدد اختيار الدول المستضيفة حيث يأمل الفيفا أن يقدم المرشحون التسعة مشروعاتهم قبل الرابع من أكتوبر المقبل .

وأعلن رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو أن النجاح المبهر لمونديال السيدات الأخير والتي استضافته فرنسا كان بداية مشوار تطور ودعم تنظيم البطولات النسائية من أجل نموها، حيث أشار إلى أن التوسع يتعدى ماهو أبعد من المنتخبات الثمانية التي سيتم إضافتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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