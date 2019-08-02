أرسنال يضم اللاعب الأغلى في تاريخه

تعاقد أرسنال الإنجليزي مع الجناح الإيفواري نيكولا بيبي قادماً من ليل الفرنسي لمدة خمس سنوات في صفقة قياسية في تاريخ النادي اللندني.

ووصل المهاجم الإيفواري إلى مقر النادي في العاصمة البريطانية ووقع على عقود الانضمام إلى المدفعجية حيث لم يكشف الغانارز قيمة الصفقة ، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت انضمام اللاعب بقرابة اثنين وسبعين مليون باوند مايقرب من تسعة وثمانين مليون دولار لتحطم الصفقة الرقم القياسي بعدما دفع أرسنال أكثر من ستة وخمسين مليون باوند لصالح بروسيا دورتموند مقابل الحصول على خدمات الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في العام الماضي .

وتعد صفقة انتقال بيبي الأبرز في البرميرليغ حتى الآن في الميركاتو الصيفي حيث سيعول المدرب أوناي إيميري على خط هجوم ثلاثي بقيادة لاكازيت والثنائي الأفريقي أوباميانغ وبيبي.

وساهم صاحب الـ24 عاماً باثنين وعشرين هدفاً في الدوري الفرنسي الموسم الماضي ليأتي في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف كليان مبابي ليصبح رابع صفقات الأرسنال والذي يريد العودة لمكانته بين كبار البريمرليغ.

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