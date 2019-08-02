الأوجلي لـ218: النصر يتعرض للإهمال من هيئات الرياضة

صرح عضو اللجنة التسييرية بنادي النصر عادل الأوجلي لـ218 عن المصاعب التي تواجه الفريق المقبل على المشاركة في دوري أبطال افريقيا عندما يواجه تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي.

وأضاف الأوجلي أن هيئة الرياضة في حكومة الوفاق لم تلتزم بوعودها حتى اللحظة من خلال توفير الدعم لفريق النصر وأن كل الترتيبات التي تجرى حاليا باجتهادات شخصية من قبل اللجنة التسييرية لنادي النصر.

وعن مشكلة التحاق مهاجم الفريق معتز المهدي ولاعب خط الوسط عبدالله بلعم بصفوف الفريق بمصر أردف الأوجلي السبب لمطالبهم المالية الكبيرة ولكنه وعد في التوقيت ذاته مشجعي النصر بإنهاء هذا الخلال في أقرب فرصة ممكنة.

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