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الأوجلي لـ218: النصر يتعرض للإهمال من هيئات الرياضة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح عضو اللجنة التسييرية بنادي النصر عادل الأوجلي لـ218 عن المصاعب التي تواجه الفريق المقبل على المشاركة في دوري أبطال افريقيا عندما يواجه تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي.

وأضاف الأوجلي أن هيئة الرياضة في حكومة الوفاق لم تلتزم بوعودها حتى اللحظة من خلال توفير الدعم لفريق النصر وأن كل الترتيبات التي تجرى حاليا باجتهادات شخصية من قبل اللجنة التسييرية لنادي النصر.

وعن مشكلة التحاق مهاجم الفريق معتز المهدي ولاعب خط الوسط عبدالله بلعم بصفوف الفريق بمصر أردف الأوجلي السبب لمطالبهم المالية الكبيرة ولكنه وعد في التوقيت ذاته مشجعي النصر بإنهاء هذا الخلال في أقرب فرصة ممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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