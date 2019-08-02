ودياً النصر يتعادل سلباً مع أف سي مصر المصري

القاهرة 02 أغسطس 2019 ( وال ) – ساد التعادل السلبي اللقاء الودي الذي جمع بين فريقي النصر الليبي وفي أف سي مصر المصري، في المباراة التي جرت أمس الخميس على أرضية ملعب الجمارك بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشرك مدرب النصر محمد الككلي في هذه المباراة جميع لاعبي الفريق الأول، خاصة الوجوه الشابة والجديدة بالفريق، وذلك من أجل الوقوف على مهاراتهم وقدرتهم في لعب المشاركة الأفريقية التي يتأهب لها الفريق في أغسطس الجاري.

يذكر أن مصر هو أحد الفريق الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز هذا العام، ويمتلك مجموعة من الأسماء التي نجحت في قيادة الفريق للظفر بورقة التأهل.

وتعد هذه المباراة لفريق النصر استعداديه للقاء الذهاب والذي وسيجمعه بفريق عاصفة موكاف من أفريقيا الوسطى في الحادي عشرة من أغسطس 2019 على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. ( وال – القاهرة ) س أ / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال