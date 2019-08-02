مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي يدعو رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر لعقد جلسة طارئة

بنغازي 02 أغسطس 2019( وال )- وجه مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج مفتاح نجم كتاب إلى رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر.

ودعا في الكتاب رئاسة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للنادي لعقد جلسة طارئة يوم الإثنين الموافق 05 أغسطس 2019م بمقر النادي على تمام الساعة السادسة مساء.

وأشار نجم في كتابه إلى المذكرة المقدمة من عضو رياضة الجمعية العمومية لنادي النصر والمحالة من المدير العام للهيأة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 02 يوليو 2019 والتي ثم عرضها على المكتب القانوني لمكتب الشباب والرياضة بنغازي وإلى كتابنا رقم (م.ش.ر.ب) 115/2019م الموجه للسيد رئيس الهيأة مرفق بالرأي القانوني بالخصوص. وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة (ه.ع.ش.ر/ 498 بتاريخ 30 يوليو 2019 والقاضي بتشكيل لجنه برياستنا وعضوية اخرين.( وال – بنغازي) ر ع

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