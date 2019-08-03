اختتام بطولة بنغازي “ريغاتا للأشرعة والكايت”

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة بنغازي بطولة بطولة “بنفازي ريغاتا” للأشرعة وفِي “الكايت سيرفنج”، وحقق اللاعب ياسر بوؤذن الترتيب الأول في الكايت سيرفنج وحل “حافظ البعباع” ثانيا فيما جاء “فرج الاثرم” في الترتيب الثالث .

أما سباق “الهوبي كات” 16 نظم من خمس جولات كل قارب متسابقين، وحل في الترتيب الأول “نسيم البوسيفي” و”حسام السنفاز”، وجاء في المركز الثاني “محمد كشبور” و”إبراهيم القطعاني”، وحل في الترتيب الثالث “محمد الرملي” و”محمد بن غربية”

وفِي المركز الرابع “أحمد لياس” و “محمد سعد” .

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