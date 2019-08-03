الكونميبول يوقف ميسي 3 أشهر

عاقب اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة ثلاث أشهر وذلك بسبب سلوكه وتصريحاته ضد مسؤولي الاتحاد القاري.

وأعلن الكونميبول خلال بيان رسمي إيقاف قائد المنتخب الأرجنتيني من تاريخ صدور القرار إضافة إلى تغريمه خمسين ألف دولار وفقاً للوائح المتبعة داخل أروقة الاتحاد، بعد الاتهامات والتصريحات التي اتهم فيها ميسي مسؤولي الكونميبول بالتحيز للمنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أميركا الماضية.

وواصل ميسي هجومه على الاتحاد القاري بعد طرده المباشر خلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام تشيلي ورفضه الصعود لمنصة التتويج لتسلم الميدالية البرونزية التي توج بها منتخب بلاده.

ويأتي قرار الإيقاف ليحرم ميسي من الظهور في المباريات الرسمية خلال ثلاثة أشهر مع منتخب بلاده في أي مباراة.

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