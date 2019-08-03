ماكيليلي يعود إلى تشيلسي لمُتابعة أداء الناشئين

أكد نادي تشيلسي الإنجليزي عودة لاعبه السابق الفرنسي كلود ماكيليلي لينضم للجهاز الفني للنادي اللندني بأكاديمية الناشئين الخاصة بالبلوز.

وسيتابع ميكاليلي أداء لاعبي أكاديمية الناشئين الخاصة بالنادي اللندني ومساعدة اللاعبين الشبان الذين يحلمون بمستقبل في كرة القدم، وأوضح اللاعب بأنه يريد توظيف كل ما يمتلكه من خبرات لمساعدة اللاعبين حتى يصلوا للاحترافية في أغلب الجوانب منذ بداية مهمته التي أعلنها النادي عبر الموقع الرسمي.

وكان ميكاليلي البالغ من العمر ستة وأربعين عاماً قد لعب في مسيرته الكروية تسعة عشر عاماً حيث خاض مع تشيلسي خمسة مواسم توج بالدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة قبل بداية العمل في مجال التدريب بعد اعتزاله عام ألفين وأحد عشر.

وانضم ميكاليلي إلى قائمة اللاعبين السابقين العائدين إلى البلوز أمثال المدرب فرانك لامبارك والمستشار الفني بيتر تشيك والمدرب الفني للاعبين المعارين كارلو كوديتشيني.

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