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زينيت الروسي يتعاقد مع جناح برشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا إلى صفوف فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل أربعين مليون يورو

وأوضح النادي الروسي بأنه توصل إلى اتفاق مع الفريق الكاتالوني يقضي بانتقال مالكوم حيث دفع أربعين مليون يورو إضافة إلى الحوافز المالية الإضافية للصفقة .

وكان مالكوم قد وقع مع برشلونة في صيف عام ألفين وثمانية عشر قادماً من بوردو الفرنسي في صفقة وصلت حينها إلى واحد وأربعين مليون يورو بعقد لمدة خمس سنوات لكنه لم يستطع فرض نفسه بشكل أساسي بتشكيلة المدرب إرنسيتو فالفيردي حيث خاض أربعا وعشرين مباراة في كل المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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