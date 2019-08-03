زينيت الروسي يتعاقد مع جناح برشلونة

انضم الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا إلى صفوف فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل أربعين مليون يورو

وأوضح النادي الروسي بأنه توصل إلى اتفاق مع الفريق الكاتالوني يقضي بانتقال مالكوم حيث دفع أربعين مليون يورو إضافة إلى الحوافز المالية الإضافية للصفقة .

وكان مالكوم قد وقع مع برشلونة في صيف عام ألفين وثمانية عشر قادماً من بوردو الفرنسي في صفقة وصلت حينها إلى واحد وأربعين مليون يورو بعقد لمدة خمس سنوات لكنه لم يستطع فرض نفسه بشكل أساسي بتشكيلة المدرب إرنسيتو فالفيردي حيث خاض أربعا وعشرين مباراة في كل المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية