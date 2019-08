قام نادي مانشستر يونايتد بالتوصل إلى اتفاق مع نادي ليستر سيتي لضم المدافع هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، حيث أن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.

حيث ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا وسيصبح ماغواير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانزي على الترتيب.

وشارك ماغواير في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، بعدما انضم إليه قادما من هال سيتي في 2017.

كما ذكرت “بي بي سي” أن الصفقة ستعني أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث أن قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك، والتي تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهرا، لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مبلغ مبالغ فيه.

The post نادي مانشستر يونايتد يضم أبرز مُدافعي ليستر سيتي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا