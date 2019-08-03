اتحاد الكرة يستلم مبلغا من الكاف نظير المشاركة الأفريقية

علمت 218 أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تسلم مبلغا من الاتحاد الأفريقي قيمته 146 ألف دولار مقابل البث التلفزيوني والمشاركة الأفريقية.

وسيساهم هذا الدعم في حل الأزمة المالية للأندية المقبلة على المشاركات الأفريقية وهي النصر والاتحاد خاصة بعد تصريح عضو مجلس إدارة نادي النصر عادل الأوجلي لـ218 بأن الفريق لم يتلقى دعما من أي جهة وأن الإدارة هي من تكفلت بمصاريف معسكر القاهرة التحضيري لدوري الأبطال.

يذكر أن الاتحاد سيمثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية باعتباره بطل الكأس بينما سيشارك النصر في دوري أبطال أفريقيا لتتويجه بآخر نسخة من الدوري الممتاز.

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