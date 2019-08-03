هيئة الرياضة تزور مؤسسات مدينة غدامس

في إطار الاهتمام بالمناشط والمؤسسات الرياضية والشبابية الواقعة في نطاق بلدية غدامس وبتكليف من الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، زار المدينة رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة منطقة نالوت ويرافقه مجموعة من مديري مكاتب الهيئة بالمنطقة

هذه الزيارة تأتي للاطلاع عن كثب على وضعية وحالة المؤسسات الرياضية والمؤسسات الشبابية ومعرفة التحديات والصعوبات والتي تواجهها لتذليلها وإيجاد الحلول لها.

الزيارة شملت العديد من المواقع والمؤسسات الرياضية ومنها ملعب الساحة الشعبية ومقر نادي الصمود ونادي جوهرة غدامس الرياضي وأيضا مقر نادي غدامس للكرة الحديدية، إضافة الى بيوت الشباب غدامس ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة غدامس.

وفي ختام الزيارة اجتمع أعضاء الوفد الزائر مع رؤساء كافة النوادي ومديري المؤسسات الشبابية وتم حوصلة أهم العراقيل التي تواجه النوادي الرياضية والمؤسسات الشبابية في أداء عملها، ليتم وضعها في توصيات مكتوبة وعرضها على إدارة الهيئة العامة للرياضة والشباب بحكومة الوفاق للنظر والبت فيها.

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