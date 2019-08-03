روما يلتحق بتدريبات الاتحاد بإشراف المدرب البلجيكي ايفان

التحق المهاجم الدولي سالم المسلاتي الشهير بروما بتدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة فريق الجيش الوطني من النيجر لحساب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وشهدت التدريبات التي جرت بملعب عبد الرحمن الشواشي بمقر النادي وبإشراف البلجيكي إيفان مينارث التحاق كافة اللاعبين بمن فيهم الأسماء التي مثلت منتخب المحليين بمعسكر المغرب الذي اختتم الأيام الماضية.

وكانت 218 قد انفردت في وقت سابق باعلان عودة المهاجم سالم روما إلى صفوف الاتحاد لرغبته بعدم إكمال مسيرته الاحترافية مع حرس الحدود بسبب عدم إيفاء النادي المصري بالتزاماته تجاه اللاعب حسبما ذكر.

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