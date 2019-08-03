اخبار الرياضة

مينارت يوجه رسالة لمشجعي نادي الاتحاد

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه المدرب البلجيكي لنادي الاتحاد ايفان مينارت كلمة لمشجعي الفريق عبر المركز الإعلامي للنادي طالبهم من خلالها بدعم اللاعبين قبل سفرهم إلى النيجر لمواجهة فريق الجيش الوطني لحساب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وقال مينارت إن جميع اللاعبين المستهدفين ضمن قائمة الفريق الأفريقية قد التحقوا والصفوف متكاملة قبل انطلاق المعترك الأفريقي الذي يخوضه الاتحاد للموسم الثاني على التالي بعد أن ودع البطولة الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي.

ويسعى فريق الاتحاد لبلوغ الدور الثاني من البطولة رغم توقف نشاط الدوري الممتاز لهذا الموسم وخروج غالبية اللاعبين من رتم المباريات في الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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