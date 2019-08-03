مينارت يوجه رسالة لمشجعي نادي الاتحاد

وجه المدرب البلجيكي لنادي الاتحاد ايفان مينارت كلمة لمشجعي الفريق عبر المركز الإعلامي للنادي طالبهم من خلالها بدعم اللاعبين قبل سفرهم إلى النيجر لمواجهة فريق الجيش الوطني لحساب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وقال مينارت إن جميع اللاعبين المستهدفين ضمن قائمة الفريق الأفريقية قد التحقوا والصفوف متكاملة قبل انطلاق المعترك الأفريقي الذي يخوضه الاتحاد للموسم الثاني على التالي بعد أن ودع البطولة الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي.

ويسعى فريق الاتحاد لبلوغ الدور الثاني من البطولة رغم توقف نشاط الدوري الممتاز لهذا الموسم وخروج غالبية اللاعبين من رتم المباريات في الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها ليبيا.

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