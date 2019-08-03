ثلاثي الأهلي بنغازي يلتحق بمعسكر تونس

التحق ثلاثي الأهلي بنغازي الحارس الدولي جواد رزق ومحمد فتحي الشهير بلقب مانديلا والمحترف الإيفواري نيكيز غيوم داهو بمعسكر الفريق، المقام هذه الأيام بتونس؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري ضمن مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكان الثنائي جواد رزق ومحمد فتحي يمثلان المنتخب الوطني للاعبين المحليين بمعسكره الذي اختتم الأيام الماضية في المغرب، بينما أنهت إدارة الأهلي بعض الإشكاليات التي تتعلق بالمحترف الإيفواري داهو ليصبح متاحا ضمن خيارات المدرب الجزائري رشيد بلحوت.

ولعب خلال معسكره في تونس ثلاث مباريات ودية خسر في جميعها أمام أولمبيك بجاية الجزائري بـ2-1 وبالنتيجة ذاتها ضد الأفريقي التونسي وأخيرا أمام عين مليلة الجزائري بـ3-1.

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