دورتموند يطمح لإنهاء الهيمنة البافارية بالسوبر

يتأهب عملاقا الكرة الألمانية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند لخوض مباراة كأس السوبر التي يحتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند.

وسيخوض عملاق بافاريا المباراة وهو متوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، حيث يأمل الفريق الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي، في حين سيعول دورتموند على أدائه المتطور في كل انطلاقة الموسم لتحقيق لقب السوبر الأول منذ عام ألفين وأربعة عشر.

وسيدخل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مدججا بفريقه الشاب وصفقاته الجديدة والتي تتمثل في جناحي المنتخب الفرنسي بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز إلا أنه من المتوقع أن يفتقد خدمات جناحه الشاب سيج غنابري.

أما بروسيا دورتموند فسيعول على لاعبيه الجدد البلجيكي ثورغان هازارد المنضم من بروسيا مونشنغلادباخ ولاعب ليفركوزن السابق جوليان براندت، ونيكولاس شولز ظهير هوفنهايم السابق، إضافة لخبرة مدافعه ماتس هوملز المنتقل من البايرن ودهاء المدرب السويسري لوسيان فافر والذي دوما ما يبدأ الموسم بالطريقة الأفضل إضافة إلى خط هجومه الكاسح بقيادة ماكو رويس.

ويقام كلاسيكو الكرة الألمانية معتاد على ملعب يعد من بين الأهم في ألمانيا وأوروبا، فجماهير الفيستيفاليا ستزين جنبات سيغنال إيدونا بارك لمتابعة قص شريط الموسم في ألمانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية