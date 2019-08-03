شاطئية الأهلي تستعد لبطولة بنغازي

يستعد فريق الأهلي بنغازي للكرة الشاطئية للمشاركة في بطولة بنغازي المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فإن الفريق قد باشر استعداداته بخوض مجموعة من المباريات تمكن من تحقيق الفوز في جميعها.

ويمتلك النادي الأهلي بنغازي في جعبته مجموعة اللاعبين المهرة القادرين على قيادة إلى منصات التتويج في بطولة الكرة الشاطئية.

وستكون بطولة بنغازي الشاطئة فرصة لمدربي المنتخب الوطني من أجل متابعتها عن كثب واختيار الأسماء القادرة على تمثيل الفريق الوطني في الاستحقاقات العربية والأفريقية المقبلة.

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