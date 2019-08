البرازيلي مالكوم يُغادر برشلونة متوجهاً إلى الدوري الروسي

كشف نادي زينيت بطرسبورغ الروسي أمس الجمعة، في موقعه الرسمي على الإنترنت، ضم البرازيلي مالكوم لاعب نادي برشلونة الإسباني.

حيث كتب النادي الروسي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر:

“مالكوم هنا”.

وتمنى برشلونة للاعبه السابق التوفيق في المستقبل كما أشاد بالتزامه وتفانيه خلال الموسم الذي قضاه في صفوف “البلوغرانا”.

كما كشف برشلونة في بيان أن الاتفاق مع زينيت بطرسبورغ على انتقال مالكوم، الفريق الروسي سوف يدفع 40 مليون يورو+ 5 ملايين متغيرات.

هذا وعانى مالكوم الذي أثار الكثير من الجدل بعدما غير وجهته من روما الإيطالي إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة عندما كان لاعبا في بوردو الفرنسي، عانى من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة وعدم ثقة فالفيردي بإمكانياته.

