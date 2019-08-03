الشلماني: أنهينا أغلب متطلبات “الفيفا” بخصوص المليون دولار

بنغازي 03 أغسطس 2019 (وال) – قالت مصادر خاصة من الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم السبت أن رئيس المكتب التنفيذي عبد الحكيم الشلماني أجرى اتصالات مكثفة مع لجنة المالية بــ”الفيفا” للحصول على الدعم المالي المخصص من الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الليبي أنهى كل المتطلبات والإجراءات الخاصة بميزانيات 2016 و2017 وتم إرسالها إلى اللجنة المالية ب”الفيفا”، مضيفة إلى أن العمل جار الآن على تجهيز ميزانية 2018.

وأكدت مصادرنا إلى أن الشلماني تمكن من الاتفاق مع اللجنة المالية ب”الفيفا” على تسييل مبلغ المليون دولار لحسابات الاتحاد الليبي بواقع 50 ألف دولار شهريًا.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن زيارة مهمة سيقوم بها وفد من اللجنة المالية بالفيفا إلى ليبيا في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري لمراجعة الحسابات والمصاريف المتعلقة بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

تجدر الإشارة الى أن السويسري “جياني إنفانتينو”، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن زيادة الدعم المالي المقدم للاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد، بعد النجاح في تحقيق فائض كبير في الميزانية بواقع 1.25 مليون دولار لكل اتحاد وطني في العالم”. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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