الأهلي بنغازي يواصل استعداداته للبطولة العربية

يقترب فريق الأهلي بنغازي من اختتام معسكره المقام حاليا في تونس استعدادا لتمثيل ليبيا في البطولة العربية للأندية الأبطال حيث سيواجه فريق الإسماعيلي المصري.

الأهلي خاض من خلال هذا المعسكر مجموعة من المباريات الودية كانت الأولى أمام أولمبيك بجاية الجزائري وخسرها بهدفين لهدف والثانية أمام الأفريقي التونسي وفقدها بالنتيجة ذاتها أما الثالثة ففقدها أيضا ضد عين مليلة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقام مدرب الأهلي رشيد بلحوت في هذا المسعكر بإعطاء الفرصة لغالبية أسماء الفريق مفتقدا لخدمات جواد رزق ومحمد فتحي بعد التحاقهم بالمنتخب الوطني وللمحترف الإيفواري نيكيز داهو الذي انضم أخيرا لتشكيلة الأهلي بنغازي بعد إنهاء جميع الإشكاليات التي تتعلق ببقائه من عدمه.

الأهلي أيضا أعلن عن صفقته الوحيدة في سوق الانتقالات الحالي بانضمام لاعب أبوسليم إبراهيم المنتصر إلى صفوفه سعيا لضخ دماء جديدة في الفريق وخلق خيارات جديدة للمدرب الجزائري بلحوت.

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