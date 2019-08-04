النصر يخوض مباراته الودية الثانية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث سيخوض مباراته الودية الثانية بمعسكره في القاهرة أمام منتخب السويس الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بالدوري المصري.

وستكون هذه المباراة الأخيرة للفريق قبل سفره إلى عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي حيث سيواجه فريق تيمبي موكاف في مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقبل مواجهة فريق السويس لعب النصر مباراته الودية الأولى أمام أف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحتى هذه اللحظة لم يلتحق ثنائي النصر معتز المهدي وعبدالله بلعم بصفوف الفريق حيث سيعتمد الككلي المدير الفني للفريق على الأسماء الموجودة حاليا في انتظار التحاق البقية في الأيام القليلة المقبلة.

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