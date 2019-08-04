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فريق المجد للكرة المصغرة يتوج ببطولة المغرب العربي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق المجد للكرة المصغرة لقب بطولة المغرب العربي في البطولة التي أقيمت في تونس عقب فوزه بالمباراة النهائية على حساب الترجي جرجيس بـ4-1 في البطولة التي شاركت بمنافساتها فرق من تونس والجزائر.

وجاءت أهداف فريق المجد في المباراة بواسطة محمود البخاري هدفين، وباقي الأهداف عن طريق علي الجازورة ومحمد الزيزو لتكتمل المباراة على هذه النتيجة.

وعلى صعيد الألقاب الفردية ظفر لاعب المجد علي جازورة بقلب أفضل لاعب بعدما نال إعجاب اللجنة المشرفة على البطولة.

وفي باقي أيام البطولة نجح فريق المجد في تحقيق الفوز على جميع الفرق المشاركة في البطولة ومنها بجاية الجزائري والوحدة الزنتان ممثل ليبيا الآخر في البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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