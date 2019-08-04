فريق المجد للكرة المصغرة يتوج ببطولة المغرب العربي

حقق فريق المجد للكرة المصغرة لقب بطولة المغرب العربي في البطولة التي أقيمت في تونس عقب فوزه بالمباراة النهائية على حساب الترجي جرجيس بـ4-1 في البطولة التي شاركت بمنافساتها فرق من تونس والجزائر.

وجاءت أهداف فريق المجد في المباراة بواسطة محمود البخاري هدفين، وباقي الأهداف عن طريق علي الجازورة ومحمد الزيزو لتكتمل المباراة على هذه النتيجة.

وعلى صعيد الألقاب الفردية ظفر لاعب المجد علي جازورة بقلب أفضل لاعب بعدما نال إعجاب اللجنة المشرفة على البطولة.

وفي باقي أيام البطولة نجح فريق المجد في تحقيق الفوز على جميع الفرق المشاركة في البطولة ومنها بجاية الجزائري والوحدة الزنتان ممثل ليبيا الآخر في البطولة.

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