كراوع ينتقل إلى هلال الشابة التونسي

انتقل مهاجم النادي الأهلي طرابلس أحمد كراوع إلى فريق هلال الشابة التونسي الصاعد حديثا لمنافسات الدوري التونسي الممتاز الموسم المقبل.

وسيمتلك فريق هلال الشابة بإتمام تعاقده مع كراوع في صفوفه لاعبين ليبيين إذ سبق له التعاقد مع مدافع السويحلي هيثم ظانة لمدة موسم واحد.

وتعيش الملاعب التونسي والمصرية مرحلة انتعاش كبير باستقطابها للاعبين الليبيين بعد توقف نشاط الدوري الممتاز بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.

ويعتبر كراوع من أبرز مهاجمي ليبيا في السنوات الأخيرة حيث كان هداف الدوري الممتاز مع الأهلي بنغازي قبل عام ونصف.

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