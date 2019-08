نادي ميلان يتعاقد النجم جزائري اسماعيل بن ناصر

كشف نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر، من صفوف إمبولي بعد فترة من المفاوضات.

حيث تألق بن ناصر في أمم أفريقيا الأخيرة التي فاز بلقبها صحبة المنتخب الجزائري، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

هذا ونشر ميلان عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل خبر التعاقد مع بن ناصر مرفقا بفيديو ترويجي يعلن فيه توقيع اللاعب لعقد مع ميلان حتى 2024.

وتأخر الإعلان الرسمي للتعاقد حتى مطلع أغسطس بسبب إجراءات ورقية، رغم خضوع بنناصر للفحوصات الطبية مباشرة بعد تتويج الجزائر ببطولة القارة الإفريقية.

كما شهدت المفاوضات بين ميلان والنجم الجزائري عدة جلسات لتحديد الراتب الشخصي والحصول على موافقة أرسنال الذي يملك حق تقديم عرض لضمه بحسب شروط بيعه إلى إمبولي.

