محكمة أمريكية تُقرر البوح بتفاصيل قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

قامت المحكمة برفض طلب نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقدم به قصد الإبقاء على سرية تفاصيل قضية اتهامه بالاغتصاب في لاس فيغاس قبل 10 أعوام.

حيث طلب النجم البرتغالي من المحكمة وقف نشر التسجيلات الخاصة بالقضية لأنه يخشى أن تضر سمعته كلاعب وعقود الرعاية بالنسبة له.

وقالت المحامية لاريسا دروهوبيكزر عن المدعية كاثرين مايورغا، إنها راضية عن حكم محكمة لاس فيغاس برفض التكتم على تفاصيل القضية.

هذا وكانت المحكمة الأمريكية قد أسقطت تهمة الاغتصاب عن النجم البرتغالي قبل أسابيع ولم يتم نشر تفاصيل القضية، وبقرار المحكمة الأخير سيتم نشر كافة تفاصيل القضية وهو ما يرعب النجم البرتغالي من تأثيرها السيئ على سمعته.

كما أشار المدعي العام ستيف وولفسون، إلى أنه بعد مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي، وبالتالي لن يتم توجيه أي تهمة إلى رونالدو.

