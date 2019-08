مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول مصير بوغبا بشكل نهائي

عبّر النرويجي أولي غونار سولتشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته الكاملة ببقاء لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الممتاز، الذي ينطلق الجمعة.

حيث جاء حديث سولتشاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الإصابة، في حين أشارت تقارير إلى رفضه اللعب آملاً في الضغط على ناديه لتحريره من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال سولتشاير:

“لم أكن أتوقع أن يسافر مع الفريق تحدثت معه بعد الحصة التدريبية ولم يكن في حالة جيدة، لا يمكن اعتبار الأمر إصابة بل بعض الألم، وبالتالي لم أكن أريد المخاطرة”.

هذا وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن رغبته في الحصول على خدمات بوغبا، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس مستعداً لدفع مبلغ طائل للتعاقد معه في ظل إمكانية شراء لاعب الوسط المهاجم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.

