الاتحاد يفوز على مختلط أندية مصراتة

تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من تحقيق نتيجة الفوز وديا على حساب مختلط أندية مصراتة بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب عبدالرحمن أبوشواشي في مقر النادي ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في الكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف سجله مهاجم الفريق محمد زعبية وفي الشوط الثاني أضاف محمد العباسي الهدف الثاني لمصحلة الاتحاد قبل أن ينجح ربيع شادي في إضافة الهدف الثالث لتنتهي المباراة بهذه النتيجة قبل توجهه للعاصمة النيجرية نيامي حيث سيواجه فريق الجيش الوطني لحساب الدور التمهيدي من البطولة.

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