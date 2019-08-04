اخبار الرياضة

الاتحاد يفوز على مختلط أندية مصراتة

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من تحقيق نتيجة الفوز وديا على حساب مختلط أندية مصراتة بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب عبدالرحمن أبوشواشي في مقر النادي ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في الكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف سجله مهاجم الفريق محمد زعبية وفي الشوط الثاني أضاف محمد العباسي الهدف الثاني لمصحلة الاتحاد قبل أن ينجح ربيع شادي في إضافة الهدف الثالث لتنتهي المباراة بهذه النتيجة قبل توجهه للعاصمة النيجرية نيامي حيث سيواجه فريق الجيش الوطني لحساب الدور التمهيدي من البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك