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النصر يناشد عبر 218 السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد مدير الكرة بنادي النصر عمر الورفلي السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى بالوقوف إلى جانب ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا الذي يستعد لمواجهة تيمبي موكاف في 11 من شهر أغسطس الحالي لحساب الدوري التمهيدي.

وأضاف الورفلي لـ218 أن إدارة النصر قد تكفلت بمصاريف التنقل إلى العاصمة بانغي لكنها تنتظر تسهيلات على صعيد الإقامة هناك خاصة أن ليبيا تمتلك مجموعة من الاستثمارات.

وبحسب الورفلي فإن بعثة النصر ستنطلق إلى أفريقيا الوسطى في رحلة ماراثونية ستبدأ الأربعاء بالانتقال إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وصولا إلى الكاميرون ومنها إلى بانغي التي ستحتضتن مباراة النصر وتيمبي موكاف.

إضافة إلى ذلك يعاني النصر من عدم التفات الدولة الليبية المتمثلة في هيئات الرياضة بالحكومتين المؤقتة والوفاق إلى دعم الفريق ماليا من خلال تسهيل أمور الإقامة والتنقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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