اخبار الرياضة

إيفرتون يقدم مويس كين

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم إيفرتون الإنجليزي لاعبه الجديد الإيطالي مويس كين قادماً من يوفنتوس الإيطالي وذلك قبل إقفال باب الانتقالات في إنجلترا الأيام المقبلة.

وأجرى المهاجم الإيطالي الشاب الفحص الطبي بمركز النادي بمدينة ليفربول قبل توقيعه على العقد الذي يمتد لخمس سنوات حيث دفع النادي الإنجليزي أربعين مليون يورو إلى بطل إيطاليا في حين سيتحصل اللاعب على ثلاثة ملايين يورو كراتب سنوي .

ويتضمن العقد إمكانية عودة اللاعب إلى البيانكونيري في حال دفع النادي الإيطالي نفس المبلغ المطروح من الأندية الراغبة بالتعاقد مع اللاعب صاحب التسعة عشر عاماً والذي يعد من بين أبرز المواهب الأوروبية في الوقت الحالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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