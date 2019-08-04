ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب بالكان

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر قادماً من صفوف فريق إيمبولي لمدة خمسة مواسم.

وقدم الروسونيري اللاعب في مقره بمدينة ميلانو بحضور المدير الرياضي باولو مالديني حيث وقع اللاعب على عقد يقضي بوجوده داخل أسوار ملعب السان سيرو حتى صيف عام ألفين وأربعة وعشرين.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية بأن اللاعب الجزائري سيتحصل على راتب سنوي يصل إلى مليون ونصف المليون يورو، ولعب بن ناصر لأكاديمية أرسنال الإنجليزي لينتقل بعدها إلى إمبولي في عام ألفين وسبعة عشر حيث خاض سبعاً وثلاثين مباراة في الدوري الإيطالي.

وقدم اللاعب أداءً متميزاً في كأس أمم أفريقيا الماضية والتي توج به المنتخب الجزائري حيث تحصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في البطولة .

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