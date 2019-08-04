برشلونة يعلن رسميا تعاقده مع جونيور

أعلن برشلونة الإسباني تعاقده رسمياً مع الظهير جونيور فيربو قادماً من ريال بيتيس ليعزز صفوفه قبل انطلاق الموسم.

وذكر النادي بموقعه الرسمي أنه تعاقد مع الظهير الإسباني البالغ من العمر 22 عاماً بعد اجتيازه للفحص الطبي الروتيني.

وكلف انتقال فيربو خزائن الفريق الكاتالوني 18 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون يورو تدفع في السنوات المقبلة كمتغيرات، فيما وضع برشلونة شرطاً جزائياً كبيراً يقدر بـ200 مليون يورو للتخلي عن اللاعب السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب بملعب كامب نو لحضور مباراة برشلونة وأرسنال الإنجليزي في كأس خوان غامبر قبل السفر إلى الولايات المتحدة ومواجهة نابولي الإيطالي.

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