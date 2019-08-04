الحكم الفاخري يبعث رسالة لمسؤولي الرياضة

تحدث الحكم عبد الفاخري لـ”218″ عن الصعوبات التي واجهتهم أثناء استعدادهم للمشاركة في البطولة العربية للكاراتيه بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الاتحاد.

وأكد الفاخري أن البعثة سافرت الى تونس للمشاركة في البطولة العربية على نفقتهم الخاصة لأنهم مهتمون بتمثيل ليبيا على أحسن وجه خارجيا.

وطلب الفاخري، الذي يعد أصغر حكام البطولة، هيئة الشباب والرياضة والحكومة الليبية بدعم رياضة الكاراتيه لأنها تعاني من ظروف صعبة حالها حال أغلب الألعاب في ليبيا مؤكدا في الوقت ذاته أنهم قادرون على تشريف ليبيا والتتويج بالألقاب في أغلب البطولات الخارجية.

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