طقطق يدخل معسكر الإسماعيلية رفقة المصري

دخل اللاعب الليبي الدولي مفتاح طقطق مساء السبت، في معسكر في مدينة الإسماعيلية رفقة فريقه المصري البورسعيدي، حيث من المقرر أن يستمر هذا المعسكر لمدة أسبوع لينتهي مع إجازة عيد الأضحى.

ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني لطقطق مع النادي المصري بعد معسكر الأسكندرية حيث يواصل الفريق تدريباته تأهبا للمشاركة في الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أن اعفي من لعب الدور التمهيدي.

وكان طقطق قد انتقل في يونيو الماضي إلى صفوف المصري البورسعيدي قادما من فريق الأهلي طرابلس بطلب من مدرب الفريقي ايهاب جلال.

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