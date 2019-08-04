ماغواير على مشارف لقب “أغلى مدافع”

اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماغواير قادماً من ليستر سيتي في صفقة ستعد الأغلى في تاريخ المدافعين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن المدافع الإنجليزي وصل إلى مدينة مانشستر وظهر في صور بسيارة سوداء داخل مركز تدريبات الشياطين الحمر “كارينجتون” قبل ساعات من توقيعه على عقد الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يتحصل ماغواير رفقة المانيو على راتب أسبوعي يصل إلى 190 ألف جنيه إسترليني حيث ستكلف صفقة التعاقد معه 80 مليون جنيه إسترليني سيتحصل عليها ليستر سيتي بعد التوصل لاتفاق على بنود العقد بين الناديين.

وفي حال التعاقد رسمياً مع ماغواير سيكون المدافع الأغلى في العالم متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان ديك المنتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

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