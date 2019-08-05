الأهلي بنغازي يتخطى أولمبي الشلف الجزائري ودياً

تغلب الأهلي بنغازي على نظيره أولمبي الشلف الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن معسكر الفريق التحضيري بحمام بو رقيبة بتونس؛ استعداداً لبطولة الأندية العربية.

وسجل أهداف الأهلي بنغازي سفيان بن عمران والإيفواري نيكيز داهو، فيما سجل الهدف الثالث مدافع الفريق الجزائري بالخطأ في مرمى فريقه، وجرب الجزائري رشيد بلحوت مدرب الأهلي بنغازي عدداً من اللاعبين في المباراة للوصول للتوليفة التي سيعول عليها في انطلاق الموسم.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة المواجهات الودية التي يخوضها ممثل ليبيا في بطولة الأندية العربية الأبطال، وذلك عندما يواجه الإسماعيلي المصري في دور الاثنين والثلاثين، حيث ستقام مباراة الذهاب في السادس من سبتمبر المقبل بمدينة الإسماعيلية المصرية.

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