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الأهلي بنغازي يتخطى أولمبي الشلف الجزائري ودياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الأهلي بنغازي على نظيره أولمبي الشلف الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن معسكر الفريق التحضيري بحمام بو رقيبة بتونس؛ استعداداً لبطولة الأندية العربية.

وسجل أهداف الأهلي بنغازي سفيان بن عمران والإيفواري نيكيز داهو، فيما سجل الهدف الثالث مدافع الفريق الجزائري بالخطأ في مرمى فريقه، وجرب الجزائري رشيد بلحوت مدرب الأهلي بنغازي عدداً من اللاعبين في المباراة للوصول للتوليفة التي سيعول عليها في انطلاق الموسم.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة المواجهات الودية التي يخوضها ممثل ليبيا في بطولة الأندية العربية الأبطال، وذلك عندما يواجه الإسماعيلي المصري في دور الاثنين والثلاثين، حيث ستقام مباراة الذهاب في السادس من سبتمبر المقبل بمدينة الإسماعيلية المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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