بـ”هدف قاتل”.. برشلونة يقلب الطاولة على أرسنال

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن كأس خوان غامبر الودية التي تقام سنوياً قبل انطلاق الموسم.

وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق الغابوني بيير وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة السابعة والثلاثين بتسديدة في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق الكاتالوني، وفي الشوط الثاني عدّل برشلونة النتيجة بهدف عكسي من لاعب الغانارز ميتلاند نيلز، قبل أن يختتم الأوروغواياني لويس سواريز ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة وجود كل من الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ للمرة الأولى بملعب الكامب نو، فيما لم يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة وظل احتياطياً.

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