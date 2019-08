اليوفي يتخلى عن «مويز كين» لصالح إيفرتون الإنجليزي

توجه المهاجم الإيطالي الدولي مويز كين من يوفنتوس إلى إيفرتون الإنجليزي كما أعلن الأخير أمس الأحد.

حيث لم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن الصحف الإنجليزية تحدثت عن صفقة تتراوح بين 32 و36 مليون يورو.

كما أعرب كين عن سعادته لانتقاله إلى صفوف إيفرتون، وقال لتلفزيون النادي:

“السبب الذي أقنعني بالتوقيع مع إيفرتون أنه ناد يتطلع إلى الأمام، مثلي أنا تماماً”.

وتابع:

“إيفرتون ناد طموح وسأعمل جاهداً لمساعدته على تحقيق أهدافه، تعودت على الفوز في صفوف يوفنتوس وآمل بنقل هذه العدوى إلى إيفرتون”.

هذا وخاض مويز أولى مبارياته الرسمية مع يوفنتوس في نوفمبر 2016 بعمر السادسة عشرة و8 أشهر فقط، ليصبح بالتالي أول لاعب من مواليد عام 2000 يلعب في الدوري الإيطالي.

وأعير مويز إلى فيرونا خلال موسم 2017-2018 قبل أن يعود إلى صفوف يوفنتوس الموسم الماضي، وتألق في القسم الثاني منه من خلال تسجيله 6 أهداف في 13 مباراة.

