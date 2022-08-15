‏النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام

وبحسب بيان للنيابة العامة السعودية، نشرته وكالة الأنباتء السعودية “واس”، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض عليه.