تقارير: ميلان وإنتر رفضا التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحيفة إيطالية، أن قطبي ميلان الكالتشيو الإيطالي رفضا التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الأحد، أن خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي، قدمه لعدد من الأندية وعلى رأسها قطبي الكرة الإيطالي ميلان وإنتر، من أجل تحديد إمكانية الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، والعودة للدوري الإيطالي بعد رحيله عن يوفنتوس، لكن كلا الناديين رفضا التوقيع معه.

وأضافت الصحيفة، أن ما يحدث في مانشستر يونايتد قد يدفع كريستيانو أكثر للخروج لأي نادٍ في الأيام المقبلة بأقصى سرعة.

يهدف رونالدو إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وزادت الأزمة بعد البداية السيئة التي بدأ بها الفريق موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة المخيبة للآمال على يد برايتون وبرينتفورد.

تقرير بريطاني يشير إلى استياء زملاء رونالدو في الفريق من مواقفه

وأشارت تقارير سابقة إلى أن السبب الأبرز والأوضح وراء هذا الرفض، وهو الجانب المالي، حيث تبلغ الطلبات المادية لرونالدو أكثر من نصف مليون يورو أسبوعيا، وهو راتبه الحالي في مانشستر يونايتد، حتى لو تم تخفيض راتبه، لن يقبل رونالدو فكرة الحصول على راتب منخفض يقل عن 20 مليون يورو سنويًا، بسبب قيمته الرياضية والتسويقية.