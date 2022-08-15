بيانات رسمية لحرائق الغابات في أوروبا تؤكد احتراق أكثر من 660 ألف هكتار

أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (إي إف إف آي إس) احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات في دول أوروبا منذ شهر يناير الماضي، رغم أن موسم الحرائق المرتفع لم ينته بعد مع تزايد عدد الحرائق المؤقت في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت البيانات، أنه منذ مطلع يناير الماضي، دمرت الحرائق 662 هكتارا من الغابات في الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا للبيانات المحدثة اليوم الأحد، حيث احتفظ بإحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج “كوبرنيكوس الأوروبي”.

وقال “إي إف إف آي إس” إنه تم احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات يعد رقما قياسيا في هذه المرحلة من العام منذ بدء بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.

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