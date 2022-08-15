واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، عملية القدس، مؤكدةً إصابة 5 مواطنين أمريكيين.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، “تدين الولايات المتحدة هذه العملية الإرهابية، التي أصيب فيها ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم ما لا يقل 5 مواطنين أمريكيين. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وفقا للبيان، واشنطن تبقى على تواصل متين مع ممثلي السلطات الإسرائيلية حول هذا الهجوم، ومع أسر المصابين في إطلاق نار الأمريكيين.

يذكر أن 10 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس فجر اليوم الأحد.

إعلام: مطلق النار في القدس نفذ العملية خلال 10 ثوان واستهدف 3 وجهات

وأكدت مصادر طبية أن من بين الحالات إصابتان خطيرتان فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.