الجزائر.. عشرات الحرائق ومساع حثيثة لإخمادها

تشهد الجزائر منذ 48 ساعة، حرائق عديدة في مناطق مختلفة، مع ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة في مختلف ولايات الوطن.

الجزائر – سبوتنيك. شهدت ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر اليوم، عدة حرائق بلغ عددها 31 حريقا حسب معطيات الحماية المدنية، التي قالت إن عناصرها توصوا ا لإخماد 24 حريقا، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد 7 حرائق.

من جهتها، عرفت اليوم غابات ولاية تيبازة وتحديدا بمنطقة “شنوة” حرائق كبيرة، حيث سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، حسب بيان لوزارة الدفاع.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة 25 حريقا في المحيطات الغابية والزراعية، حسب الحماية المدنية.

بيانات رسمية لحرائق الغابات في أوروبا تؤكد احتراق أكثر من 660 ألف هكتار

وأخمد 16 حريقا منها في بدايتها دون تسجيل خسائر، أما الحرائق التسعة الباقية “فقد تسببت إجمالا في إتلاف مساحة حوالي ثلاثة هكتارات من الصنوبر الحلبي وسبعة هكتارات من الأدغال والأحراش و12 هكتار من بقايا حقول الحبوب والحشائش”.