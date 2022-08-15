وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الرئيس الروسي أرسل لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة تهنئة بمناسبة عيد تحرير كوريا، أعرب فيها عن ثقته بتعزيز العلاقات بين البلدين.

سيؤول – سبوتنيك. وبحسب بيان الوكالة، أشار بوتين إلى أن روسيا وكوريا الشمالية “تحييان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين حاربوا معاً لتحرير كوريا”.

وتمنى بوتين لكيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح، وتمنى للشعب الكوري الشمالي السعادة والازدهار.

كوريا الشمالية تصف علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى “مستوى استراتيجي جديد”

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى “مستوى استراتيجي جديد”، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي.