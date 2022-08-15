الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لسفينتين تحملان غذاء، في إطار “الصفقة الغذائية” بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وجاء في بيان، “تم تفتيش سفينتين اليوم في بحر مرمرة، وتم السماح لهم بالاتجاه إلى تشيرنومورسك”.
ويشار إلى أن 3 سفن أخرى سيتم تفتيشها، الاثنين، وفي حال اتخاذ قرار إيجابي، ستتجه أيضا إلى تشيرنومورسك، إلى جانب سفن أخرى ستتجه إلى موانئ أوكرانية أخرى.
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12 أغسطس, 09:27 GMT
يُذكر أنه تم توقيع اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ 22 من شهر يوليو/تموز بشأن إلغاء القيود على تصدير المنتجات الروسية وتسهيل روسيا لنقل الحبوب الأوكرانية.
وتتضمن الصفقة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
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