منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمقتل مواطن وتطالب بتحقيق دولي

نددت منظمة التحرير الفلسطينية بقتل القوات الإسرائيلية لمواطن فلسطيني، معتبرة أن الحادث يستوجب تحقيقا دوليا.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن “جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستوجب تحقيقا دوليا بشكل عاجل”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وكانت قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل عائلة الشحام، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.