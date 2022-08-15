منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمقتل مواطن وتطالب بتحقيق دولي

نددت منظمة التحرير الفلسطينية بقتل القوات الإسرائيلية لمواطن فلسطيني، معتبرة أن الحادث يستوجب تحقيقا دوليا.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن “جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستوجب تحقيقا دوليا بشكل عاجل”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
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15 يوليو, 16:05 GMT
وكانت قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل عائلة الشحام، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وخلال المداهمة أطلقت القوة النار من مسافة صفر على رأس الشحام، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن وفاته.
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