عرض روبوت "كلافيسين" المائي لأول مرة في معرض "آرميا 2022"

قدمت شركة “روبين”، اليوم الاثنين، روبوت “كلافيسين” المائي لأول مرة، خلال فعاليات معرض “آرميا 2022”.

وتتميز هذه النسخة المطورة بالغوص لعمق يصل إلى ستة كيلومترات، وهو روبوت متعدد المهام، إذ باستطاعته تنفيذ أعمال المسح والبحث في قاع البحار والمحيطات.

بالإضافة إلى أداء وظائف المسح والبحث، يمكن لـ “كلافيسين-2إر-بي إم” حل مجموعة واسعة من المهام البحثية المختلفة وغيرها من القضايا المفيدة للدولة.

وأكدت اختبارات الروبوت المائي صحة المبادئ وخوارزميات التشغيل النصوص عليها في المنظومة (شفرة 2إر52 أو “كلافيسين-2إر-بي إم”).

تجدر الإشارة إلى أن العمل على هذا الروبوت بدأ بعد توقيع العقد رقم بتاريخ 19 مايو/ أيار عام 2009، بين شركة “روبين” ووزارة الدفاع الروسية.

بدأت الاختبارات الأولى للروبوت في عام 2016. أولا تم اختباره في المسبح، بعد ذلك أجريت تعديلات على التصميم واختبر مجددا. بعد ذلك بدأ اختبار الروبوت المائي في حوض البحر الأسود. في مايو 2018 تم إطلاق الروبوت في موقع الاختبار في فيودوسيا من سفينة الاختبار مشروع 20360أو إس “فيكتور تشيروكوف” التابعة للقوات البحرية الروسية، من تطوير شركة “فيمبيل” في نيجني نوفغورد.

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