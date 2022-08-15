الأردن يستضيف مؤتمر القمة الدولية للأمن السيبراني

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليومين متتاليين حوال 200 شخص وخبير نظم وأمن معلومات من عدة دول، وفق المصدر ذاته.

وستُعقد النسخة العالمية السابعة عشر من القمة العالمية للأمن السيبراني تحت رعاية بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وذلك في الفترة من 15 إلى 16 أغسطس/آب 2022 في فندق ريتز كارلتون في عمان.