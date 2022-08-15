تطبيق "زووم" يصلح خللا أمنيا خطيرا

طرح تطبيق اجتماعات الفيديو الافتراضية “زووم” إصلاحا لخلل أمني خطير، من الممكن أن يسمح لـ”الهاكرز” أن يتحكموا في نظام تشغيل المستخدم.

وكان الخلل الأمني تحت اسم “CVE-2022-28756” يتواجد في حواسيب “ماك أو إس” التابعة لشركة “آبل” الأمريكية، والذي يستهدف مثبت “زووم”، والذي يتطلب أذونات مستخدم خاصة للتشغيل، وفقا لموقع “مارك رومرز”.

ومن خلال الاستفادة من هذه الأداة، كان “الهاكرز” قادرين وبشكل أساسي على “خداع” التطبيق لتثبيت برنامج ضار على الجهاز، عن طريق وضع توقيع “زووم” المشفر على الحزمة، ومن هذه النقطة يمكن للمهاجمين الحصول على وصول إضافي إلى نظام المستخدم، والسماح لهم بتعديل الملفات أو حذفها أو إضافتها على الحاسوب.

“زووم” يصدر تنبيها لأصحاب أجهزة محددة قبل حلول أغسطس