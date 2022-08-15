إشتية: فرض المنهج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية يأتي ضمن سياسة التهويد والتهجير

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، اليوم الاثنين، إن وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية ومحاولات فرض المنهج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، وجهان لعملة واحدة في استهداف الإنسان الفلسطيني وروايته ومستقبل أجياله، ويأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير.

جاء في كلمة ألقاها إشتية، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منها، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الـ “171”، والتي أكد خلالها على أن بلاده ستدافع عن حق أبنائها في التعليم في جميع المناطق، وستدافع عن منهاجها الفلسطينية، معربا عن تقديره لـ”صمود المقدسيين وموقف أولياء أمور طلاب الإبراهيمية الذين يرفضون المنهج الاسرائيلي المحرف”.

وانتقد إشتية قيام “جامعة بار إيلان بأعمال حفر وتنقيب في أراضي فلسطينية خاصة شمال غرب رام الله تعود لقرى النبي صالح ودير نظام وبيت ريما”، منوها بأن ذلك مخالف للقانون الدولي، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي يمنع القوة المحتلّة من أي أعمال تنقيب عن الآثار في المناطق المحتلة.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن المحتوى الفلسطيني عبر الـ”فيسبوك” يشهد حملة شرسة وظالمة من إدارة الموقع، كما طالب إدارة “فيسبوك” بوقف ذلك واحترام المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية.